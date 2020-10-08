Akıncı: Maraş kararından haberim yoktu, seçimlere doğrudan müdahalenin devamı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 46 yıldır kapalı Maraş’ı kısman açma kararının kendinden habersiz alındığını söyleyerek, “Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır” dedi.

Fotoğraf: DHA

SİM TV’den Meyil Adakul’a konuşan Akıncı, ‘kendisinin seçilmemesi yönünde aylardır sistemli ve örgütlü çalışma yapıldığını’ ifade etti.

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Başbakan Ersin Tatar, Maraş’ı açma kararını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere geldiği Ankara’da duyurmuştu.

Yerleşime yasak Maraş konusunda Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası aktörlerin cumhurbaşkanlığı makamını muhatap kabul ettiğini dile getiren Akıncı, “Yapılanlar demokrasi adına yüz karasıdır, seçimlere doğrudan müdahalenin devamıdır” dedi.

“Maraş hamlesinin ve etkinliğin bir adaya puan kazandırmak adına yapıldığının açık olduğunu” ifade eden Akıncı, “Bir senaryo yazılmış, sayın Tatar’a da bu senaryoda figüranlık yapmak kalmıştır” dedi.

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KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimi bu pazar günü yapılacak. Tatar, Akıncı’nın karşısına aday olarak çıkacak.