Akıncı iddianamesinden: Askerler Erdoğan’ı kaçırıp gemiye bindirmeyi planlamış

Darbe girişimi esnasında Akıncı Üssü’ndeki eylemlere yönelik hazırlanan iddianamede, darbeci askerlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kaçırıp gemiye bindirmeyi planladığı belirtildi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre iddianamede Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda (ÖKK) görevli timlerin Erdoğan’ı kaçırdıktan sonra bir süre İstanbul’da bekletip hava yoluyla denize açılacak bir gemiye bindirmeyi planladığına yer verildi.

‘Şapka’ isimli gizli tanığın ifadesine göre bu plan darbe girişiminin firari ismi Adil Öksüz ve askerlerin katıldığı bir toplantıda yapıldı.

Gizli tanık, Erdoğan’ın yanısıra Başbakan Binali Yıldırım, eski içişleri bakanı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, TEM Dairesi Başkanı Turgut Arslan, Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinç ve Özel Harekât Dairesi Başkanı’nın da Akıncı Üssü’ne götürülmesinin planlandığını dile getirdi.

‘Cumhurbaşkanını öldüremedik, planlarımız boşa gitti’

İddianamede, tanık sıfatıyla ifadesine yer verilen İbrahim Halil Ağaç ise Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a darbe bildirisini okutmaya çalışan ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerinden olduğu belirtilen tuğamiral Ömer Faruk Harmancık’ın telefonda görüştüğü bir kişiye, “Cumhurbaşkanını öldüremedik, planlarımız boşa gitti, Cumhurbaşkanının Almanya’ya kaçtığı yönünde haberleri yaymamız lazım” dediğini söyledi.