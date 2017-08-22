‘Akıncı davası’nda kurmay albay: Aksakallı kendisinin de inanmadığı şeyler söylüyor

Darbe girişimi sırasında ‘Akıncı Üssü’nde olup bitenlerle ilgili davada Özel Kuvvetler komutanlığından Gelibolu 2. Kolordu komutanlığına atanmasıyla tekrar gündeme gelen Zekai Aksakallı’yı, darbe gecesi kaçırmaya çalıştıkları iddia edilen ekibin başındaki eski kurmay albay Fatih Yarımbaş savunmasını yaptı.

Savunmasında birçok TSK mensubunun 15 Temmuz günü aldıkları emir gereği birliklerine katıldığını belirten sanık Yarımbaş şöyle devam etti: “En üst seviyedeki komutanlarımız çok basit birkaç emir verselerdi darbe girişimi engellenir, bu acılar yaşanmaz ve birçok TSK personeli de maksatlarının tam aksiyle itham edilmiş olmazlardı. Bu emirleri verecek yeterince sebep ortaya çıkmışken, en başta Genelkurmay Başkanı seviyesinde gerekli emirler verilmeyerek felaketin başlangıcına neden olunmuştur. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarını yanına çağırıp birliklerine sahip çıkmaları yönünde emirler vermeliydi. Eğer bu tedbirler alınsaydı birçoğumuz buralarda olmayacaktık. En üst seviyedeki komutanlarımızın o gün komutanlık görevlerini yerine getirmediklerini üzülerek ve çok ağır bir bedel ödeyerek görmekteyiz.”

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‘Aksakallı’nın anlam veremediğim emri’

Darbenin haber alınmasına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını ve sessiz kalındığını iddia eden Yarımbaş, görev bilinciyle hareket eden birçok TSK mensubunun tuzağa düşürüldüğünü öne sürdü.

Kurmay şunları söyledi: “Kıbrıs’tan, 18 Temmuz günü ayrılmak için hazırlık yaparken, Zekai Aksakallı kendisinin kurmay başkanı olan Kurmay Albay Erdinç Kocayanak ile bana bir mesaj gönderdi. Kocayanak, telefonda ‘Sana komutanın mesajını iletiyorum’ diyerek, ‘Fatih 12 Temmuz 2016’da orada ilişiğini kessin ve en geç 18 Temmuz 2016’da birliğe gelsin. Vatan millet hassasiyeti varsa daha erken gelsin’ dediğini iletti. Ben bu mesaja bir anlam veremedim. İç güvenlik bölgesini arayıp ‘Bir operasyon var mı?’ diye sordum. Herhangi bir operasyonun, herhangi acil bir durumun olmadığını öğrendim. Komutanı arayarak emrini aldığımı ve gereğini yapacağımı kendisine arz ettim. O da bana teşekkür ederek ülkemizin zor, kritik bir süreçten geçtiğini, beni de bu yüzden çağırdığını söyledi. Bahsettiği kritik ve önemli görevin ne olduğunu anlayamadım ama; benim bu darbenin içine itilmemin yegane sebebi, Zekai Aksakallı’nın anlam veremediğim bu emridir.”

‘Komutan yanına gelen personeli darp etti’

Darbe girişimi gecesi Ankara’da orduevindeki odasındayken, askeri hattan özel kuvvetler harekat birliğinden arandığını ve Aksakallı’nın Gazi Orduevi’nde düğünde olduğu, güvenlik endişesi nedeniyle acil olarak yanına çağırdığının bildirildiğini anlatan Yarımbaş, “Tehdidin ne olduğunu sorduğumda, beni arayan personel kendisinin de tam olarak bilmediğini ancak, Genelkurmaydan aldıkları bilgiye göre, MİT’ten normal olarak değerlendirilemeyecek yakın bir tehdit istihbaratın alındığını bildirdi. Yıllarca ÖKK’da bu tür acil emirler alan bir subay olarak bu emri hiç sorgulamadım” diye konuştu.

Aksakallı’nın kendisiyle ilgili verdiği ifadelere anlam vermediğini söyleyen kurmay albay şöyle devam etti: “Komutanımız kendi ifadesinde anlayamadığım bir şekilde kaçırılmak istediğini ifade etmektedir. Oysa 15 Temmuz günü verilen emir gereği kendi güvenliği için oraya gittik. Koruma için gittiğimiz ekip, durumun aciliyeti nedeniyle o gün rastgele irtibat kurulan personeldir. Silahları yoktur ve kaçırma görevi için vasıfları uygun değildir. Olayda hiçbir şekilde silah kullanılmadığı gibi komutana yönelik kötü bir söz, şoförün tehdit edilip araç dışına çıkarılması gibi olaylar olmamıştır. Yanına giden karargah personeline küfür eden, onları darp ederek bölgeden rahatça giden komutanın kendisidir. Komutanın bizi kendisini kaçırmaya çalıştığımızı hangi psikolojiyle söylediğini anlamakta güçlük çekiyorum.”

‘Aksakallı ÖKK personeline işkence yaptı’

Aksakallı’yla 2016’dan bu yana birlikte çalıştığını ve ‘FETÖ’yle mücadele’ konusunda faaliyetini görmediğini aktaran kurmay albay, “Kime sorarsanız sorun Zekai Aksakallı’nın en güvendiği personel benim, herkes bunu söyler ve bu zamana kadarda öyle olduğunu sanıyordum. Maalesef kendisin de inanmadığı şeyleri söylemektedir. Benim FETÖ’cü olmadığımı en iyi Zekai Aksakallı bilir” dedi.

Yarımbaş, Aksakallı’nın darbe gecesi ÖKK’ya sahip çıkmadığını, darbe girişiminden sonra ‘darbeci’ diye ÖKK personeline işkence yaptığını ileri sürdü. Kurmay albay, Diyarbakır’dan gelen bir TİM personelinin de yaklaşık iki hafta bu işkencelere katıldığını iddia ederek ancak iki hafta sonra bu personelin de darbeci oldukları gerekçesiyle tutuklandığını söyledi.