‘Akıncı davası’nda astsubay: ‘FETÖ’nün darbe yapacağını AKP’li Ünal’a ilettik

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Darbe girişimi sırasında ‘Akıncı Üssü’nde olup bitenlerle ilgili dava dosyasında ifadesi yer alan astsubay Hüseyin G., darbe girişiminden birkaç ay önce ‘FETÖ’nün darbe yapacağını öğrendiklerini’ belirterek, “Edindiğim tüm bilgi ve belgeleri emekli tümgeneral AKP milletvekili Şirin Ünal’a ilettik” dedi.

Ünal’ın 15 Temmuz günü MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la görüşmesinden önce Genelkurmay karargahında olduğu, kamera kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı.

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Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren Hüseyin G., Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda halen görevli olan bazı üst düzey komutanların isimlerini de vererek, “Bunlar da FETÖ’cü ama, kendi tasarruflarıyla görevde tutuyorlar” dedi.

‘Bilgileri kendisine de ilettik’

İfadesinde, ‘FETÖ’yle lise yıllarında tanıştığını ve ‘abilerin yönlendirmesiyle’ astsubay sınıf okulu sınavlarını kazandığını aktaran astsubay şöyle devam etti: “2006’da Ankara’ya tayin olunca benimle E.B. adlı imam ilgilenmeye başladı. AKP’nin iktidara gelmesinden 5-6 yıl sonra, E.B.’ye ‘Artık YAŞ’ta irticadan personel atılmıyor. Biz daha ne kadar namazımızı gizli kılacağız’ diye sordum. O da bana ‘Hocaefendi bu konuda Mele-i Ala’nın sakinleri yeryüzüne inip, TBMM’yi yönetse bile, biz tedbir yapmaya devam edeceğiz’ dedi.”

Astsubay G.K.’nin kendisine “MİT’in yüzde 70’i bizim” dediğini anlatan astsubay Hüseyin G., “Cemaat içindeki Semih bana, 11 Kasım ABD başkanlık seçimleri sonrası veya YAŞ toplantısı öncesi cemaatin darbe yapmayı planladığını söyledi. Edindiğim tüm bilgi ve belgeleri Binbaşı S.Y. ile paylaştım. Binbaşı beni emekli Tümgeneral Şirin Ünal ile görüştürdü. Bu bilgileri kendisine de ilettik. S.Y. vasıtasıyla A.A. ile İstanbul’da görüştük” diye konuştu.

‘Ünal’ı aradım’

Darbe girişiminin başladığı dakikalarda AKP İstanbul milletvekili olan emekli tümgeneral Şirin Ünal’ı arayıp ne yapılması gerektiğini sorduğunu kaydeden astsubay, Ünal’ın kendisine “Başkomutanımızın emri var, meydanlara iniyoruz. Tanıdığın bütün arkadaşlarına söyle hiç kimse görev yerine gitmesin” dediğini, bunun üzerine birliğine gitmediğini anlattı.