Akıncı davası sanığı mahkemeyle dalga geçti: Roma’yı da biz yaktık

Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü’nde olup bitenlere ilişkin davanın sanıklarından eski harekat komutanı kurmay albay Ahmet Özçetin’in çapraz sorgu sırasındaki “Roma’yı da biz yaktık” ortalığı karıştırdı.

Darbe girişiminin yönetildiği belirtilen Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, uçakların kalkış emrini verdiği ve hava trafiğini koordine ettiği iddia edilen Özçetin’in savunması tamamlandı.

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‘Onlar koruma’

Sanığa, darbe gecesi Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın, 143’ncü Filo’ya getirilişi sırasında güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş görüntüler izletildi.

Ünal’ın arkasındaki kişinin kendisi olduğunu kabul eden Özçetin, arkalarından gelen, ellerinde uzun namlulu silah bulunan üç kişinin de Ünal’ın korumaları olduğunu iddia etti. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanığa, “Hava Kuvvetleri komutanının zorla getirilmediğini söylüyorsunuz ama arkasında silahlı kişiler var. Kendiniz tehdit altında olduğunuzu söylüyorsunuz ama sizin diğer görüntülerinizde sizi tehdit edecek silahlı kişiler yanınızda yok. Bu sizce tezat değil mi?” sorusunu yöneltti.

Sanık soruya, “Komutanın korumaları nereye giderse gitsin yanında bulunur. Onlar korumaları. Benimle durumu ifademde anlatmıştım” yanıtını verdi.

Müşteki avukatları, sanığa davanın sanıklarından bazılarının kendisi hakkında verdiği ifadeleri tek tek okudu. Sanık bu ifadelerle ilgili, “Bunu kendisine sorun” diye yanıtladı.

Darbe davası sanıklarından eski albaylar Ali Eraslan, Bilal Akyüz, İsa Sancaklı, Veysel Kavak gibi isimlerin askeri liseden arkadaşı olup olmadığı sorulan sanık Özçetin, “Gerçekleri açıklıyorum. Okul sıralarında bu isimlerle oturduk darbeyi planladık. 2016 yılında darbeyi yaptık. Gerçek bu” dedi.

‘Roma’yı da biz yaktık’

Avukatın, “Askeri lisedeki arkadaşlarınızın hepsinin darbe davalarında sanık olması sizce tesadüf mü sorusuna” ise Özçetin, “Roma’yı da biz yaktık. Geçmişe gidip Roma’yı yakıp geldik” yanıtını verdi.

Bu cevap bir anda salonu karıştırdı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, “Böyle bir cevap usulü yok. Cevabınız varsa verirsiniz. İstemiyorsanız cevap vermeme hakkınız var” diyerek sanığı uyardı.

Özçetin’in sözleri üzerine salondan “Katil… Şerefsiz… Alçak’ diye bağrıldı. Salonda yükselen tansiyonu mahkeme başkanı düşürse de sanığa karşı ”Yuh” sesleri nedeniyle çapraz sorguya devam edilemediği için duruşma ertelendi.