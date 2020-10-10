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Yaramazlara biraz batar!

Akıncı: ‘Aday olma’ diye mesaj iletildi; Lefkoşa Büyükelçiliği: Tamamen gerçek dışı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, pazar günü yapılacak seçimde aday olmaması için tehdit edildiğini söyledi. Lefkoşa Büyükelçiliği ise Akıncı’nın sözlerini yalanladı.

Fotoğraf: Facebook

TV 2020 kanalına konuşan Akıncı, “Türkiye’den ya da Türkiye’nin herhangi bir temsilcisinden aday olmamanız yönünde herhangi bir telkin geldi mi bugüne kadar” sorusuna şu yanıtı verdi: “Evet, bu bile yapıldı. Derin ilişkiler içerisinde olan ve Türkiye’yi yöneten makamlara bağlı olanlar var. ‘Aday olma, senin ve ailen için yakınların için iyi olur’ şeklinde, özel kalem aracılığıyla bu mesaj bile iletilme cüreti gösterildi.”

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KKTC cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bu konuda tavrının ne olduğunu ve kendisine iletilenlerin ne ölçüde devlet mekanizmasını kapsadığını sormak için Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi davet ettiğini ancak büyükelçinin daveti reddettiğini de söyledi.

Büyükelçilik, programın ardından açıklama yayınlayarak şunları kaydetti: “Tv2020 Kanalında bugün yayınlanan bir programa katılan Sayın Akıncı’nın dile getirdiği şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği yönündeki ifadeleri tamamen gerçek dışıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil, her bir Kıbrıs Türk’ünün canını da malını da korumakta kararlıdır. Türkiye’nin seçim malzemesi yapılmasının sakıncaları daha önceki çeşitli açıklamalarımızda da defalarca dile getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyetine yönelik bu rahatsız edici tavrın sürdürülmekte olması iyi niyetten uzaktır.”

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KKTC yarın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. Akıncı ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar da adaylar arasında.

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