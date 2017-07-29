Akın Öztürk yalanladı: ‘Flash disk’le ilgim yok, atandığımda dosya kapatılmıştı 

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15 Temmuz darbe girişiminin ‘bir numarası’ olarak gösterilen eski orgeneral Akın Öztürk, TSK içindeki ‘FETÖ’ yapılanmasına dair belgelerin yer aldığı öne sürülen ‘flash disk’le ilgili soruşturmayı kapattığı iddialarını yalanladı.

Konuyu grup toplantısında gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özkan’ın 2007 yılında kendisine ulaştırılan flash diski dönemin Kara Kuvvetleri komutanı İlker Başbuğ’a verdiğini anlatmıştı.

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CHP lideri, daha çok Hava Kuvvetleri personeliyle ilgili bilgiler yer aldığı için flash diskin buraya gönderildiğini, komutanlığın iki yıl sonra, 9 Şubat 2009’da dosyayı kapattığını öne sürmüştü.

Kılıçdaroğlu, dosyanın kapatılmasından Öztürk’ü sorumlu tutmuştu.

‘Atandığımda sonuçlanmıştı’

Oda TV’den Müyesser Yıldız’ın haberine göre tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nden avukatı Hicabi Durmuş aracılığıyla bir açıklama yapan Öztürk iddiaları yalanladı.

‘Flash disk’in içeriğini incelemek amacıyla kurulan Güneş Çalışma Grubu’ndan haberdar olduğunu belirten Öztürk şunları söyledi: “Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde istihbarat ve personel birimlerinde çalışanlardan oluşturulan bir gruptu. Ben atandığımda bu dosya sonuçlanmıştı. Genelkurmay Başkanlığı’na, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na sorsunlar. Bu çalışma grubunda ismim, imzam var mı? Varsa, beni de dahil etsinler.”