Akıllı araçların son teknoloji acil fren sensörleri çocukları ve kısaları hala görmüyor

Araç testleri yapan ABD merkezli American Automobile Association (AAA) otomatik fren sistemi bulunan araçlarla yaptığı sensör testlerinde yüzde 89’unun çocuk veya kısa boylu test mankenlerini hala göremediğini tespit etti. Yetişkin yaya mankenlerinde ise bu oran henüz yüzde 60.

Fotoğraf: The Verge / American Automobile Association

Bu akıllı araçlar AAA’nın yetişkin insan boyutlarındaki test mankenleriyle yaptığı testlerin yüzde 60’ında yayaya çarptı ve bu testler gün ışığında araçların 30 kilometre hızla gittiği ortamlarda gerçekleştirildi.

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The Verge’de yer alan habere göre denemeler gece saatlerinde ve daha yüksek hızlarda yapıldığında ise çarpışma sayısı ciddi şekilde arttı.

AAA testlerin sonucunda otomobil üreticilerin doğru bir yolda olduğunu fakat akıllı sistemlerin yaya ölümlerini insani müdahale olmadan engellemesi için henüz uzun bir yol olduğunu vurguladı.

AAA’nın açıklaması şöyle: “Geceleyin bir yetişkinle karşılaştığında yüksek tespit yeteneği olması gereken bu ‘yüksek teknolojili dedektör sistemleri’ başarısız oluyor. Test edilen hiçbir araç bir yetişkin bir mankeni gece yapılan testlerde tespit edemedi.”

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AAA testlerde 2019 model dört farklı aracın kullanıldığını, bunların Chevy Malibu, Honda Accord, Tesla Model 3 ve Toyota Camry olduğunu belirtti.

ABD karayolları güvenlik otoritesi verilerine göre 2018 yılında 6 bin 227 yaya trafik kazasında hayatını kaybetti ve bu rakamın 30 yılın en yüksek verisi olduğu belirtildi.