Akıl hastalarına giydirilen gömlekleri koleksiyonunda kullanan Gucci’yi, mankeni podyumda protesto etti

Britanyalı manken Ayesha Tan Jones, Gucci’nin ‘akıl hastalarına giydirilen gömlekleri’ kullanarak tasarladığı koleksiyonun tanıtıldığı defilede İtalyan moda evini protesto etti.

Fotoğraf: Twitter

Avuç içlerine “Akıl sağlığı moda değildir” yazan Jones, defileden elde ettiği geliri de akıl ve ruh sağlığı üzerine çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacağını açıkladı. 26 yaşındaki manken, katıldığı bir radyo programında ‘gömleklerin’ kreasyonun parçası olmasını ‘incitici ve anlamsız’ bir tavır olarak niteledi.

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12 yıldır mankenlik yapan Jones, “Artık bazı şeyler sabrımı taşırıyor. Bu sefer susamadım” dedi. Jones, İtalya’nın Milano kentinde 17-23 Eylül’de düzenlenen moda haftası kapsamındaki defilede podyuma çıkan diğer mankenlerin de kendisi gibi aldıkları ücreti bağışlayacaklarını söyledi.

Moda evi ise Instagram’da paylaştığı açıklamada, amacın kimseyi incitmek olmadığı, modanın gücünün hayata olan etkisinin vurgulandığı belirtildi.