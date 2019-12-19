Akif Beki: Ziraat Bankası’nı bu işe kim zorladı? Yanıltıldıysa kim yanılttı? Dayatıldıysa kim dayattı?

Öyle ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simit Sarayı konusunda Ziraat Bankası’na gösterilen tepkilere hak verdi.

Cenevre’de, eleştirilere ne dediği sorulduğunda, açık konuştu.

Reklam

Simit Sarayı’nın yarıdan fazlasını satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurduklarını duyduğu anda, bankanın genel müdürünü aradığını ve ne söylediğini açıkladı.

“Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz” demiş muhatabı.

Orada da kalmadı, takiben kendisinin bunu tasvip etmesinin mümkün olmadığını ekledi. Ve geçmişte kamu bankalarının görev zararı sebebiyle nasıl battıklarını da hatırlattı…

Reklam

Demek ki kalkışılan işin, kamunun sırtından özel bir şirketi zararına kurtarma planı olduğuna da katılıyor Cumhurbaşkanı.

Soru şu: Ziraat Bankası’nı bu işe kim zorladı? Yanıltıldıysa kim yanılttı? Dayatıldıysa kim dayattı?

Akif Beki’nin yazısı