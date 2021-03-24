Akif Beki: Yükselttiği faiz kalıyorsa, başkan niye gitti?

Peki Ağbal niye gitti?

Öyla ya, yüksek faiz politikası yüzünden gittiği sanılıyordu.

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Yükselttiği faiz kalıyorsa, başkan niye gitti?

Para politikası değişmeyecek, devam ettirilecek ama başkan değişti.

Sebep, faiz-enflasyon politikası değilse ne?

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Onun cevabını, bu değişikliği savunan yetkililer de bilmiyor.

(…) Ağbal başkanlığa atandığında, Cumhurbaşkanı “Dolar düştü, borsa yükseldi, risk puanı indi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” demişti.

Ağbal’ın alınmasıyla dolar çıktı, borsa çakıldı, risk puanı fırladı. Neyi gösteriyor? Atayan da alan da Cumhurbaşkanı’yken dış güçler, paramızdaki kaybın ve kötü yönetimin nesinden sorumlu?

Akif Beki’nin yazısı