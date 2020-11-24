Akif Beki: Yol ayrımına gelindiği muhakkak

Cumhurbaşkanı, dünyaya seslendi. “Etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist, yani müdahaleci ve yayılmacı bir anlayış içinde değiliz” dedi.
İrredantist değiliz demek; aslında ecdadın kaybettiği topraklarda gözümüz yok, geri istemiyoruz demek.
Cumhurbaşkanlığının Kızıl Elma marşı ve klibi, böyle anlaşılmıyordu.
Taban tabana zıt ümmetçilikle milliyetçiliği birleştiren o ucube Kızıl Elmacılık hayalleri, suya düştü böylece.
Cumhur İttifakına ömür biçmek, kimin haddine. Ortakların takdirindedir.
Fakat yeni Osmanlıcılık ve dünyaya nizamat verme özlemleriyle artık bir yol ayrımına gelindiği muhakkak.