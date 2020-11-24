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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Yol ayrımına gelindiği muhakkak

Cumhurbaşkanı, dünyaya seslendi. “Etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist, yani müdahaleci ve yayılmacı bir anlayış içinde değiliz” dedi.

İrredantist değiliz demek; aslında ecdadın kaybettiği topraklarda gözümüz yok, geri istemiyoruz demek.

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Cumhurbaşkanlığının Kızıl Elma marşı ve klibi, böyle anlaşılmıyordu.

Taban tabana zıt ümmetçilikle milliyetçiliği birleştiren o ucube Kızıl Elmacılık hayalleri, suya düştü böylece.

Cumhur İttifakına ömür biçmek, kimin haddine. Ortakların takdirindedir.

Fakat yeni Osmanlıcılık ve dünyaya nizamat verme özlemleriyle artık bir yol ayrımına gelindiği muhakkak.

Akif Beki’nin yazısı

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