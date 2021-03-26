Akif Beki: ‘Yetmez Ama Evet’çilere hınçları bitmiyor

Ayrımcılık yapan, parti kapattırmaya ve liderlerine siyaset yasağı koydurmaya çalışan, seçilmişleri alıp kayyum atayan, milli iradeyi hiçe sayan AK Parti’yi yerdikleri halde, ‘Yetmez Ama Evet’çilere hınçları bitmiyor.

Ayrımcılığa uğradığı, kapatılmak ve liderleri siyasetten yasaklanmak istendiği, parti kapatmaya son vermek için mücadele ettiği, dokunulmazlıkları ve özgürlükleri savunduğu günlerde AK Parti’yi destekledikleri için bu öfke.

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AİHM ve AYM kararlarına uymuyor diye bugün iktidara ateş püskürmek doğru da… 2004’te AİHM’in bağlayıcılığı ile 2010’da AYM’ye bireysel başvuru hakkı getiren Anayasa reformlarına ‘Evet’ demek mi yanlıştı?

Yahu, bir kere de kendinize şunu sorun; bugün AK Parti yaparken yanlış ve haksız olan, dün AK Parti’ye karşı yapıldığında doğru ve haklı mıydı?

Bugünkü kızgınlığınız, dünkü kavgadan kalma. Peki siz niye dün, onlar gibi doğru yerde durmadınız? Dursaydınız, siyaset bu kadar zıvanadan çıkar mıydı? AK Parti’ye bunca istismar imkanını kim verdi, sayenizde değil mi?

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Akif Beki’nin yazısı