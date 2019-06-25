Akif Beki: Yenilmezlik unvanını kaybeden iktidara bir Demirel tesellisi

Bir cümleye sıkıştırırsak ‘seçimle giden seçimle de gelir, üzülmeyin’…

Rahmetli Demirel “Seçimle gitmenin en güzel yanı seçimle geri gelme şansı tanımasıdır” demiş Ertuğrul Özkök’e, geçen yazdı.

Reklam

Kazanma-kaybetme ustasıydı kendisi, fötr şapkasıyla 6 kere gidip 7 kere gelmiş bir siyaset jonglörüydü. Tecrübelerinden öğrenilecek çok hayat dersi var.

Yenilmezlik unvanı gitti, girdiği her seçimi kazanma şampiyonluğu gitti, artık bileği bükülemez bir namağlup değil AK Parti. Ama ‘seçimle gelip seçimle gitmedi’ dedirtmeyerek şanşını korudu.

Demokrasiyi yaşatmak, kazanan kadar kaybeden için de büyük nimettir.

Reklam

Akif Beki’nin yazısı