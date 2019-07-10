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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Yeni Merkez başkanı ‘Deneyelim gitsin’ moduna geçmeli

Yatırımların azalması ve enflasyonun tırmanması başta, ekonomide kötü giden her şeyi, hala Merkez’in bir türlü kırılamayan faiz direncine bağlıyor iktidar.

İnat da bir murattır elbette. Fakat Murat Çetinkaya’nın başını yedi, yine de para politikalarında gerçeği bulmamıza yaramadı. Bari Murat Uysal aynı hataya düşmese, şeytanın bacağını kırsa…

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Ekonomide kötüleşmelerin müsebbibi ve günah keçisi olmaya devam etmek istemiyorsa yeni Başkan, bugünden tezi yok. ‘Deneyelim gitsin, Erdoğan ne yılar ne yorulur ne de doğru bildiğinden şaşar’ moduna geçmeli.

Akif Beki’nin yazısı

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