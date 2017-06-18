Akif Beki: Yargıyı eleştirmek düne kadar demokratik hakken, şimdi suç mu oldu?

Bir ‘öfke yürüyüşü’, bir ‘gazap patlaması’, bir ‘infial gösterisi’ tabii ki değil.

Aheste bir mızıldanma yürüyüşü. E o kadarı da mı legal olmasın, o kadarı da mı meşru hak değil!..

Tepkiler neden uçtu, niye böylesine orantısız ve abartılı, anlayamıyorum.

Yerini bilenlerin nereye saklandığını söylemediği zamanlarda, hangi birimiz adaleti yolda aramadı?

İnanç özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne karşı yasakçı mahkeme kararlarını yerden yere vurmadık mı? Adliye önlerinde kuyruğa girip protesto etmedik mi hiç?

AİHM’ye, AB’ye, özgür dünyaya ülkemizi bangır bangır şikâyet etmedik mi yani?

Doğru bildiğimiz her şeyi unutalım mı?

Yargıyı eleştirmek, yermek, kınamak düne dek demokratik hakken… Şimdi yasadışı, şimdi suç, şimdi hainlik mi oldu?

Akif Beki’nin yazısı