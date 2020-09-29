Akif Beki: Umarım, Erivan’ı Rusya’ya kazandırıp Karabağ’da muhatap değiştirmekle sonuçlanmaz

YPG’nin kontrolü zorla ABD’ye kaybettirildi, Rusya ve Esad’a kazandırıldı. Onun hakimiyetinden bunlarınkine geçirildi. Muhatap değişti, terörle mücadele açısından daha mı iyi oldu?

Azerbaycan, işgale uğrayan taraf. Dağlık Karabağ davasında haklı. Türkiye, tabii ki yanında olacak.

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Yalnız Moskova nerede duruyor? Ermenistan hesabı doğru analiz edildi mi?

Erivan’ın burnu sürtülsün, ABD ve Fransa’dan umudu kesilsin, Minsk Grubu’na güveni kalmasın, bana sığınmaya zorlansın diye bekliyor olabilir mi?

Umarım, Erivan’ı Rusya’ya kazandırıp Dağlık Karabağ’da muhatap değiştirmekle sonuçlanmaz.

Akif Beki’nin yazısı