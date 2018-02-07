Akif Beki: Uluslararası hukuka gidelim gitmesine de Rusya’ya uzanmadan kalmaz

Üniformasına YPG arması takmaksa Rus generallerin de armalı pozu var.

YPG’ye terörist dememekse Ruslar, PKK’ya da demiyor.

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YPG’nin eline tutuşturdukları namluların bize çevrilmesiyse mesele… Karavanacıların dakika bir ABD’ye mal ettiği anti-tank füzesi, Afrin’den ateşlenen çoğu roket ve füze gibi aslında Rus menşeli değil mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tankımızı vuran füzenin menşei henüz net değil dediğinde çoktan ABD’yi tespit edip manşetten ifşa eden kara propaganda medyasına güvenilerek girişilecek bir hesaplaşma değil bu.

ABD’nin tedarik etiiği füze bir TOW’sa, Rus ordusununki Kornet’i, Metis’i, Konkurs’u ile üç diye dökmüyor mu askeri uzmanlar YPG’nin füze envanterini?…

Teröre destek suçlamasını yargıya mutlaka götürelim, uluslararası hukuka gidelim gitmesine de Rusya’ya uzanmadan kalmaz.

Rusya’yı kattığınızda ise Esad rejiminin terörist saydığı muhalif grupların eğitilip donatılması, örgütlenip silahlandırılması suçlamalarından oluşan bir karşı davaya hazır olun.

Akif Beki’nin yazısı