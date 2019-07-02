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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Trump’la ilişkilerde azami dikkati elden bırakmamalıyız

Trump’ın S-400 alımında Türkiye’nin elini rahatlatması fena mı oldu, hiç değil.

Ama Trump’la ilişkilerde azami dikkati elden bırakmamaya ihtiyacımız şiddetle devam ediyor.

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Yüze gülmesine, kinayeli güzellemelerine filan aldanmamalı. Yarın, ne karşılığında bu iyiliği yaptığına dair tuhaf hikayeler anlatmayacağını garanti etmiyor çünkü. Bire bin katarak, habbeyi kubbe yaparak acayip çamlar devirmeyeceğine kim güvenebilir?

Evet, desteğinin lafı bile nefes aldırdı fakat unutmayalım; bunu Obama’dan insaflı ya da adil ve hakkaniyetli olduğu için yapmadı. Bizi daha çok sevdiğinden, kara kaşımıza kara gözümüze hayranlığından da değil. Üstelik, iyiliklerini çarpıtarak ve borçlandırarak abartmak gibi, Obama’da olmayan kötü huyları da var.

Akif Beki’nin yazısı

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