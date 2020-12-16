Akif Beki: Trump için Brunson davası ne idiyse, Biden için de Kavala davası o olacağa benziyor

Trump için Rahip Brunson davası ne idiyse, yeni Başkan Biden için de Kavala davası o olacağa benziyor.

Osman Kavala’yla birlikte yargılanan iki numaralı sanığın kimliğinden dolayı…

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Demokrat Partili başkanlar döneminde, eşiyle birlikte kritik görevler yapan bir ABD vatandaşı çünkü. İstanbul doğumlu, Türkiye’den ayağını hiç kesmemiş biri…

Uluslararası ilişkiler profesörü Henri Barkey’in ekip arkdaşları, Biden’la tekrar iktidara geliyor.

Barkey gibi eşi Ellen Laipson da Dışişleri’nde politika planlama uzmanı olarak çalıştı. Profesör Laipson, Clinton ile Obama’nın ulusal güvenlik ve istihbarat danışma kurullarında yer aldı.

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Şimdi Biden, Obama’nın kadrolarını yeniden üst düzey görevlere atıyor.

Anayasa Mahkemesi, Kavala’nın başvurusunu dün görüşüp Genel Kurula havale etti.

İki gün sonra duruşması var, top davaya bakan mahkemeye atılmış oldu.

Bakalım dananın kuyruğu kopacak mı?

Akif Beki’nin yazısı