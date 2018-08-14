Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Trump dahi farkında açtığı savaşın barış masasında biteceğinin

 

ABD’nin Türkiye için vazgeçilmezliğine güveniyor Trump. Ama o dahi farkında açtığı savaşın barış masasında biteceğinin.

Ne Türkiye’yle ne Türkiyesiz havası var satır aralarında, kapıyı kapatmıyor.

Reklam

Keyfi yönetim düşkünlüğüne, fevri çıkışlarına, popülist şov merakına, kişisel alınganlıklarına, seçmenini kızıştırmaya dönük siyasi güç gösterilerine, saman alevi parlamalarına bakmayın…

Trump’ın şahsi şımarıklıkları, ABD’nin kurumsal çıkarları açısından ne kadar sürdürülebilirse… Bu yaptırım krizi de o kadar sürdürülebilir.

Reklam

Yanisi şu…

Ne yeni bir dünya kurulur ne de Türkiye orada yerini alır, heyecan yapmayın. O kadar uzun boylu değil.

Akif Beki’nin yazısı 

 

 

SON HABERLER

TL’deki kayıp sürüyor: 7.23’ü gören doları Ankara’nın açıklamaları kısmen frenledi

Türk Lirası’nda geçen hafta hızlanan değer kaybı bugün de hızlı şekilde devam etti. Geçen haftayı 6.43 liradan kapatan dolar kuru dün gece Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte 7.23 liraya kadar yükseldi. Cumaya göre yüzde 12.5’lik yükseliş anlamına gelen bu seviyelerde seyreden dolar, Cumhurbaşkanlığı’nın mevduat hesaplarına el konacağına ilişkin söylentiyi yalanlaması ve BDDK’nın döviz swap işlemlerine sınırlama […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...