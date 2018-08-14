Akif Beki: Trump dahi farkında açtığı savaşın barış masasında biteceğinin

ABD’nin Türkiye için vazgeçilmezliğine güveniyor Trump. Ama o dahi farkında açtığı savaşın barış masasında biteceğinin.

Ne Türkiye’yle ne Türkiyesiz havası var satır aralarında, kapıyı kapatmıyor.

Reklam

Keyfi yönetim düşkünlüğüne, fevri çıkışlarına, popülist şov merakına, kişisel alınganlıklarına, seçmenini kızıştırmaya dönük siyasi güç gösterilerine, saman alevi parlamalarına bakmayın…

Trump’ın şahsi şımarıklıkları, ABD’nin kurumsal çıkarları açısından ne kadar sürdürülebilirse… Bu yaptırım krizi de o kadar sürdürülebilir.

Reklam

Yanisi şu…

Ne yeni bir dünya kurulur ne de Türkiye orada yerini alır, heyecan yapmayın. O kadar uzun boylu değil.

Akif Beki’nin yazısı