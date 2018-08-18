Akif Beki: TL’yi mi, Katar’ı mı parlatıyorsunuz?

The Guardian gazetesi, İngiliz döviz bürolarının büyük kısmında liranın tükendiğini, artık yok sattığını…Ama müşterilerin isterlerse Londra’daki Luton Havalimanı ve Doncaster Havalimanı’ndan hâlâ son kalan liraları edinebileceklerini duyurdu…

Ağızlarının suyu akıyor TL’deki ucuzluğa tamam da, biz nesine sulanmaya davet ediliyoruz bu kampanyanın?

Reklam

Amerikan mandası, dolar boyunduruğu, teslim alamazlar, emperyalizme direniş, Avrasya şahlanıyor, bize kül yutturamazlar yaygaralarına kuvvet, ha gayret esip gürleyecekler ya…

Hep büyük konuşacak, hiç mangalda kül bırakmayacak, daima en ileri lafı edecekler, vatan kurtarmada ortaları yok ya…

Reklam

O mübalağa senin bu abartı benim vatanseverliği derken, büyülü gerçeklikte kayboldular, ibreleri şaştı mecraların.

Kimin PR’cısı olduklarını da unuttular. TL’yi mi, Katar’ı mı parlatıyorsunuz? Para sihirbazlarının mı, Türkiye’nin mi çıkarlarını savunuyorsunuz? Ballandıra ballandıra neyi gömüp neyi göklere çıkarıyorsunuz yahu?

Paramız geçici ucuzladı diye, adamlar indirimden yararlanıyor. Tatillerini bedavaya getirmek için yağma varmış gibi kuyruğa giriyorlar. Kapış kapış gidiyor, yaşasın diye nesine sevindirik oluyorsun?

Akif Beki’nin yazısı