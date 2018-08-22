Akif Beki: TL’deki değer kaybı turizmimize yaradı ama yabancı turiste kat be kat fazla yaradı

Seyahat manyanlıkları tuttu da rüyalarına bizim Akdeniz sahilleri mi girdi? Ki illa Türkiye sayfiyeleri diye tutturdular?

Karşı konmaz bir arzuyla yanıp tutuştukları, bize uğramadan yerlerinde duramadıkları için değil tabii. Beldelerimizde tatil ucuzladı, kur farkından voleyi vurma heyecanına tutuldular. Saklayamadıkları tatlı telaşları bundan.

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Evet bir bakıma, TL’deki değer kaybı turizmimize yaradı. Ama yabancı turiste kat be kat daha fazla yaradı.

Bize gelenlerin yıldan yıla harcamaları zaten azalıyordu, 4 yıl önce 821 dolardan geçen sene 684’e kadar indi. Turist başına bırakacakları para iyice suyunu çeker artık.

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Biraz kur indirimli alış verişle tatili bedavaya bile getirebilirler.Yedikleri içtikleri de yanlarına kar…

Spekülatif atak denilen döviz krizini Türkiye yaşıyor, ceremesini biz çekiyoruz. Gerçeğini isterseniz, ucuzluğa koşup kapımızda sıraya giren yabancılar da sefasını sürüyor.

Allah yokluklarını hissettirmesin, eksikliklerini gösterip aratmasın, buna da şükür.

En azından turizmimiz canlı kalıyor.

Fakat krizi fırsata çevirdikleri yetmezmiş gibi bir de başımıza kakmasalar bari.

Akif Beki’nin yazısı