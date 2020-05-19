Akif Beki: Tatsız bir laf dalaşı, bu hale getirilmek zorunda mıydı?

‘Kamu görevlisini engelleme ve basit yaralama’dan suçlu bulunsa bile alacağı ceza, cezaevinde yatırmayacakken tutuklu yargılamak da nedir!

Yargının siyasallaştığını, hukukun siyasi çekişmelere alet edildiğini, suçla mücadele kılıfında muhalefetle mücadele edildiğini söyleyenlere kızmazlar mı bir de!

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Kimsenin burnunun bile kanamadığı tatsız bir laf dalaşı, belki en fazla itiş kakış, abartıla köpürtüle bu hale getirilmek zorunda mıydı? Mesele adeletin, hakkın yerini bulmasıysa… Düzgün bir yargılamada gerçek ortaya çıkarılabilirdi.

‘Gerçek çarpıtılıyor, mağdur suçlu gösteriliyor, sorumlular korunuyor, kayrılıyor’ izlenimi verilmeyebilirdi. Ne kazandıracak oysa! Adalete güveni dibe vurdurmaktan başka ne!

Akif Beki’nin yazısı