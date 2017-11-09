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Akif Beki: Tasarım gayet şık fakat halka hitap etme iddiasının altı nasıl doldurulacak

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Yeni AKM kompleksi az beğeni toplamadı.

Ertuğrul Özkök Selçuklu mimarisinin rüküş bir taklidi olarak tasarlanmasından korkuyordu, korktuğu olmadı.

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Orhan Gencebay, en çok adının değiştirilmesinden korkuyordu, Atatürk Kültür Merkezi olarak kalmasına pek sevindi.

Çoğaltılabilir ama bu örnekler bile beklenti düzeyini anlatmaya yeter.
Proje şeklen beğenildi. Fakat şekil şartlarının ötesine geçip orada sunulacak içeriğe kafayı takan yok.

Elit karşıtlığıyla sanat geliştirilmez, kültür ayağa kaldırılmaz. Sanatı elit zevkler yükseltir ve yaşatır, kültürel yozlaşmanın da ilacı budur. Alın size içinden çıkılmaz bir çarpıklık, kültürel şahlanma popülizminin en büyük paradoksu…

Tasarım gayet şık. Fakat içine ne konacak, halka hitap etme iddiasının altı nasıl doldurulacak belirsiz.

Karar ‘Sanatı halka indirelim ama seviyesini düşürmeyelim’ başlığıyla yansıttı bu kaygıları.

Haksız mı?

Erdoğan da iktidarın 15 yıllık kültür-sanat politikalarının başarısız olduğunu kabul etmiyor mu?

Akif Beki’nin yazısı


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