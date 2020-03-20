Akif Beki: Tanıdık zırvalar, virüs gibi her yerdeler

Sanki virüsün laboratuvarda üretilmeye, sanki mikrobun kurguyla bulaştırılmaya ihtiyacı varmış; suni yollarla planlanmazsa insanlığı kırıp geçiren salgınlar hiç yaşanmazmış gibi…

Vebanın, koleranın, ispanyol nezlesinin kol gezdiği kabus zamanlarında genetik mühendisliği mi vardı!

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Bir virüs evreninde yaşadığımızın keşfinden önce bile salgın tehlikesi biliniyordu. Bir daha tekrar edip etmeyeceği değil, ne zaman yenisinin zuhur edeceği soruluyordu. Fakat kime anlatacaksınız!

Tanıdık gelmiştir zırvalar. Virüs gibi her yerdeler, tüm dünyaya yayılan bir fenomen.

Virüs gibi, dokunacağınız hangi yüzeyin üstünden çıkacakları belli değil. Paranoyaya kapılmamak elde mi?

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Akif Beki’nin yazısı