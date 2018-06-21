Akif Beki: Suruç’ta elin Af Örgütü kadar olamamak

Bira içmenin etnik temizliğe nasıl katkı sağladığını bilmek ister misiniz” sorusuyla başlayan bir video klip yayınladı Af Örgütü.

Arakanlı Müslümanların terörist diye öldürüldüğü, tecavüze uğradığı dönemde Myanmar ordusuna bağışta bulunan bir Japon bira markasına karşı cesur bir kampanya başlattı. Suça ortaklığını ifşa ediyor, rezilliğini dünyaya teşhir ediyor…

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Aynı sırada, insan hakları örgütü olarak Suruç olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasını da savunuyor. Öldürülen HDP seçmenlerinin katil zanlıları da yakalansın, adil bir soruşturma yürütülsün diye çağrı yapıyor.

Ağır gelmiyor mu size de Af Örgütü’nün Hans’ı, George’u kadar bile hakka, hukuka duyarlı olamamak?

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Akif Beki’nin yazısı