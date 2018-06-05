Akif Beki: Sultanahmet minareleri arasına seçim sloganı yazılı mahya gerildiğini görse şaşırmayacak artık hiçbirimiz

Konya’dan haber üstüne haber geliyor, AK Parti teşkilatları camide iftar düzenliyor diye. 5 yıldızlı otel iftarlarına başka alternatif akıllarına gelmediğinden, lüks ve şatafattan kaçınma isteğinden midir?

CHP adayı Muharrem İnce, İstanbul Gaziosmanpaşa’da üç caminin duvarlarına AK Parti seçim afişlerinin yapıştırıldığını söylüyor. Sokaklarında açık hava ilanlarına tahsisli billboard bulunamadığından mı?

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Sultanahmet’in minareleri arasına seçim sloganı yazılmış mahyalar gerildiğini görse, şaşırmayacak artık hiçbirimiz.

Süleymaniye külliyesinin duvarlarına bir boydan bir boya seçim pankartı asılsa yadırgayan çıkmayacak neredeyse.

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İnce verip veriştiriyor, çekin camiden ellerinizi diye, camiler babanızın malı değil diye, camiler siyasi seçim bürosu değil diye…

Hadi yanlış bilgi varsa, iftira ve çarpıtma varsa düzeltmiyor AK Parti yetkilileri. Ne düzeltmesi, ne yalanlaması; İnce’ye cevap verme gereği dahi duymuyorlar…

İyi de Diyanet’ten de çıt yok, o nedendir?

Diyanet’e bağlı değilmiş o camiler, başka yerde oluyormuş gibi bir aldırmazlık, bir neme lazımcılık, bir acayip vurdumduymazlık…

“Camileri bu işin dışında tutun efendiler, seçime karıştırmayın, siyasete bulaştırmayın” diyen tek CHP’yle İnce kaldı sanki.

Hayır yani imam da mı razı, cemaat de mi ses çıkarmıyor arkadaş?

Akif Beki’nin yazısı