Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Suçlamayı ciddiye alsalar, yaparlar mıydı bunu hiç?

İktidar, can düşmanı FETÖ’ye karşı acımasız bir beka mücadelesi veriyor. Meşru siyasi rakiplerle demokratik yarış değil, terör örgütleriyle mücadele havasında bir seçim kampanyası yürütüyor. Ve en gözde adayları, FETÖ’cülük suçlamasıyla hakkında dava açılan bir gazetenin manşetlerinde geçit resmine duruyor, seçmene oradan el sallamakta bir beis görmüyor. Suçlamayı ciddiye alsalar, yaparlar mıydı bunu hiç?

Sözcü bürosuna yolunu düşürüp Emin Çölaşan’la fotoğraf  da çektirmişti Nihat Zeybekçi. Çölaşan’a FETÖ’cülükten hapis talep edilmesi ne hissettiriyordur acaba? Cılız bile olsa bir gariplik hissetmemesi mümkün mü, var mı buna ihtimal?

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Akif Beki’nin yazısı

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Bağımsız tiyatronun varoluş mücadelesi ve bir kara komedi söyleşisi: Sabıkalı Kalpler

Bağımsız tiyatro B ï t e a t r a l tarafından sahneye konan ‘Sabıkalı Kalpler’in Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki gösteriminin ardından yönetmen Ayşe Lebriz Berkem ile kadının toplumdaki yeri, toplumsal kutuplaşma, kadına yönelik şiddet, sınıfsal çatışmalar ve günümüz ilişkilerini seyirciyi gülmekten kırıp geçirerek ele alan bu kara komediyi ve tiyatronun ekonomik krizdeki varoluş mücadelesini konuştuk.

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