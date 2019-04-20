Akif Beki: Suçlamayı ciddiye alsalar, yaparlar mıydı bunu hiç?

İktidar, can düşmanı FETÖ’ye karşı acımasız bir beka mücadelesi veriyor. Meşru siyasi rakiplerle demokratik yarış değil, terör örgütleriyle mücadele havasında bir seçim kampanyası yürütüyor. Ve en gözde adayları, FETÖ’cülük suçlamasıyla hakkında dava açılan bir gazetenin manşetlerinde geçit resmine duruyor, seçmene oradan el sallamakta bir beis görmüyor. Suçlamayı ciddiye alsalar, yaparlar mıydı bunu hiç?

Sözcü bürosuna yolunu düşürüp Emin Çölaşan’la fotoğraf da çektirmişti Nihat Zeybekçi. Çölaşan’a FETÖ’cülükten hapis talep edilmesi ne hissettiriyordur acaba? Cılız bile olsa bir gariplik hissetmemesi mümkün mü, var mı buna ihtimal?

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Akif Beki’nin yazısı