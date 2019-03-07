Akif Beki: ‘Strateji yanlış ve çalışmıyor’ diyenler haklı

Fakat… Muhalefetin ‘beka’mıza tehdit oluşturduğu söylemi gerçekçi bulunsa, böyle mi olurdu? Tepkisini sadece sandığa mı saklardı seçmen, tokat niyetine oy atma şeklinde mi gösterirdi?

Durumdan yararlanmak isteyenlerle vazife çıkaranlar, provokasyona girişmez miydi?

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Ortada ne provokasyon, ne provokasyona gelen; ne kışkıran ne kışkırtan şiddeti görülüyor.

Kontrollü bir gerilimle tansiyonu yükselterek seçmeni motive etmeye, belediye seçimini hayat-memat seçimi gibi önemsetmeye dönük bir kampanyayla sınırlı kaldı.

İstenen de elbette bundan ibaret. Ama toplumda kabul görse bununla kalabilir miydi, kontrolden çıkmaz mıydı?

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‘Strateji yanlış ve çalışmıyor’ diyenler haklı yani.

Akif Beki’nin yazısı