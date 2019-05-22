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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Söyleme bilmesinler o röportajın kaldırıldığını

Kimsenin dillendirmeye cesaret edemediği şeyleri, hem de kamuoyu önünde söyleyen böyle bir yetkili çıktı AK Parti’den. Genel Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci, pazartesi günü bir gazeteye içini döktü.  

Ekinci’nin, hesapsız kitapsız bir samimiyetle partisinin İstanbul’u geri kazanmasını istediği her sözünden belli. Cesaretini de Erdoğan’ın liderliğine sadakatle bağlılığından alıyor.  

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Fakat yararlanmak yerine, gazetenin sitesinden kaldırıldı röportajı. ‘Söyleme bilmesinler’ der gibi… Söylemese kimse bilmeyecekti sanki Ekinci’nin gördüğü sorunları. 

Akif Beki’nin yazısı


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