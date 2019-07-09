Akif Beki: Sorun başından beri nerede yazdıkları değil, ne yazdıklarıydı

Hemen tamamı iktidara verdikleri rahatsızlık dolayısıyla çalıştıkları gazete ve TV’lerden kovulmuş isimler, nasıl olur da hala konuşur ve yazar! ‘Hain’lere bu imkanı yabancı mecralar ne cüretle verir! ‘Sesleri hala nasıl çıkabilir’ rahatsızlığını oturmuş kağıda döküyor işte SETA.

Yabancı medya ‘uzantı’larında çalışmaya başlamadan çok önce ‘hain’ ve ‘dış güçlerin maşası, şer odakların uşağı’ suçlamalarıyla tanışmıştı oysa bu isimler. Oralarda takıldıkları için başlamadı bu ima ve suçlamalar.

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Başından beri sorun, nerede yazıp konuştukları değil, ne yazıp konuştuklarıydı yani…

Akif Beki’nin yazısı