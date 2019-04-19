Akif Beki: Sonuçları inkar ve seçmeni suçlama aynı rafta satılıyor

Hem kişisel tahminlerine göre 24 Haziran seçimlerinden önce başlayan bir kurgu var, adeta FETÖ’cülerle ağız ve amaç birliği içinde oylar çalındı, sanki tam anlaşılmayan organize bir şeyler oldu, örgütlü bir seçim yolsuzluğu var gibi ama galiba kendi kusurları da olmuş olabilir, CHP kurguladı iddiası yok, ileri sürdükleri her iddia doğru olmayabilir, sadece sonuçlara bakıp akıl yürüterek ne düşündüklerini açıklıyorlar….Hem de iktidarı eleştiren muhafazakarların ihanetiyle İstanbul Haçlılara teslim edildi, ülkenin eşit haklara sahip vatandaşlarına değil yabancıya ve düşmana gitti belediye, terör şebekeleri kazandı…

Hem ona hem buna inandırmaya uğraşıyor herzevekiller.

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Sonuçları inkar ve gerçekliğini retle küçümseme, aşağılama ve seçmeni suçlama aynı rafta satılıyor. Giden, hiç böyle usandırıcı mazeretler uydurarak geri getirilebilir mi?

Akif Beki’nin yazısı