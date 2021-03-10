Akif Beki: Sokaklarda asayişi ve can güvenliğini sağlamak, iktidarın sorumluluğudur

Siyasi şiddeti ayrımcı ve dışlayıcı nefret dili körüklüyor, hatta davetiye çıkarıyor.

Alın işte, son hedef Levent Gültekin…

Reklam

“O hain, bu düşman, şu terörist” diyerek hedefleştirmekten… Sokağı, sabah akşam kin ve düşmanlığa tahrik etmekten başka ne sonuç bekleniyordu ki? Şiddete dönüşmeyecek miydi? Övünülecek bir eser mi?

Eleştiriyi haksız, ölçüsüz, insafsız dahi bulabilirsiniz. Şiddeti meşrulaştırır mı, sokakta cezalandırma hakkı doğurur mu?

Sokaklarda asayişi ve can güvenliğini sağlamak, iktidarın sorumluluğudur. Amasız, fakatsız bir şey söylenecekse, o da budur.

Reklam

Sonra kimse kadına karşı şiddetle mücadeleden, hukuk devleti olmaktan, insan hakları ve demokrasi reformundan, eleştiri ve düşünce açıklamasını suç olmaktan çıkarmaktan bahsetmesin. Lamı cimi yok, her şey ortada.

Akif Beki’nin yazısı