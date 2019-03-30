Akif Beki: Siz siz olun dolduruşlara gelerek, havada karada gözü kapalı oy vermeyin

Yarın sandık başına gittiğinizde aklınızda bulunsun. 5 gün önce Londra’dan kalkan bir uçak Almanya yerine İskoçya’ya indi…

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Kıssadan hisse; siz siz olun dolduruşlara gelerek, havada karada gözü kapalı oy vermeyin.

Yarışan adaylar da bilsin ki desteğiniz şartlı veriliyor, söz ve taahhütlerini tutmalarına bağlı, kayıtsız şartsız değil.

Kime verdiğinizden çok, ne maksatla, hangi gerekçeyle oyunuzu belirlediğinize odaklanın.

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İnadına, kıskanç düşmana nispet olsun diye, küffar tepelemek terörist tokatlamak için, şunu kudurtmak bunu hasedinden çatlatmak üzere, berikini çıldırtmak öbürünü delirtmek motivasyonuyla mı oy atıyorsunuz?…

Yoksa kim daha iyi yönetir, hizmetinizi daha sağlam görür, menfaatinizi daha ala temsil eder diye bakıp da mı?…

Akif Beki’nin yazısı