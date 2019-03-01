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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Siyasetin, yargının da gerisine düşme tehlikesi baş gösteriyor

Parti kapatma davaları en çok, yargının ve kanunların toplumun gerisine düşmesi nedeniyle eleştirilirdi hep.

Fakat artık siyasetin, yargının da gerisine düşme tehlikesi baş gösteriyor.

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Vatan Partisi, HDP’nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu.

Önceki gün Başsavcı Mehmet Akarca (…) görevlerinin demokratik alanı mümkün mertebe vesayetçi anlayıştan uzak tutmak olduğunu söylemesin mi! Herkesin yasalar içinde siyasi faaliyetlerini sürdürmesinden yana olduklarını hatırlatmasın mı!

(…) siyaseti yargının bile gerisine düşüren bu tutarsızlığı tartışmamız gerekmiyor mu?

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Akif Beki’nin yazısı

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