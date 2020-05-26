Akif Beki: Şimdi tekrar zorla bastırma, halı altına süpürme kolaycılığına mı başvurulacak?

100 dolar alım satımından bir dolar vergi kesilecek. Dolara talebi caydırmak için düşünülmüş bir tedbir. Peki işe yarar mı?

Göz görmeyince, görünür göstergelere yansımayınca sorun da ortadan kalkacak mı?

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İktidara geldiği ilk yıllarda, AK Parti’nin en çok yakındığı şey de enkaz devralmaktı. Çözmek yerine kayıt dışına itilip yok sayılan sorunlar yığılmıştı. Hiçbirinin beklemeye tahammülü yoktu.

Şimdi tekrar zorla bastırma, halı altına süpürme kolaycılığına mı başvurulacak?

Bu olsa olsa, hikayeyi bilmeyen bir telaşe müdürünün sıkışma anında aklına ilk gelen fikir olabilir.

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Nereden nereye!

Vergi baskısıyla başlar, yasaklamaya kadar gider. Fakat ucunun nereye çıkacağı kestirilemez mi?

İşleri daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz. İnanmayan geçmişe baksın. Çok uzağa değil, yakın geçmişe.

Akif Beki’nin yazısı