Akif Beki: Şimdi sıra gençliğe layıkıyla yaraşacak cevabı vermekte

İktidar onlara kulak verse, havayı sertleştirmek yerine yumuşatsa, germek yerine yatıştırsa, rektörü hem de kendi talebiyle görevden affetse herkes kazanmaz mı?

Geri adım atar, itirazları dikkate alırsa bunun otoritesini zayıflatacağından, yanlış mesaj vereceğinden ve kötü örnek olacağından korkuyorsa yanılıyor. İktidarı küçültmez, büyütür bu.

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Cumhurbaşkanı, dalkavukluğu ve emir kulluğunu gençliğe yakıştırmıyordu.

Şimdi sıra, dayatmaya ve emrivakiye gelmeyerek yakışanı yapan bu gençliğe, layıkıyla yaraşacak cevabı vermekte. Uygun cevap, itip kakma muamelesi değil herhalde.

Akif Beki’nin yazısı