Akif Beki: Şimdi darmaduman firardayken mi kaale alınacak!

Ekrem Dumanlı’nın bir görüntülü mesajı dolaştırılıyor sosyal medyada. Tedavüle sokan FETÖ ama kullanan başka hesaplar.

Dumanlı, Cumhur İttifakı’na karşı oy vermeye, seçimde Erdoğan’a kaybettirmeye çağırıyor.

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Sözüyle kim hareket edecek, onun demesiyle kim oyunu değiştirecekse, iktidar propagandistleri pek ciddiye aldı.

En güçlü zamanında, sözü para ederken seçimleri etkileyememiş. Bir milyon tirajlı Zaman’ı yönetirken lafını dinletememiş, çekmedik numara bırakmazken seçmene tesir edememiş. Şimdi darmaduman firardayken mi kaale alınacak!

‘Ne yazar, kim takar’ demeyip, yine de üstüne atlayanlar var. ‘Bak işte, FETÖ de muhalefete oy topluyor. Kim ki hala iktidar adayını desteklemiyorsa FETÖ’nün istediğini yapıyordur’ deme fırsatını kaçırmıyorlar.

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Kim daha iyi yönetecek motivasyonuyla değil de FETÖ’nün istediğini yapmama, Anzakları sevindirmeme, Haçlıları tepeleme, teröristleri sandığa gömme hıncıyla, inadına oy atmaya kamçılayacaklar ya…

Bu mantığın, siyaseti hangi absürt kısır döngüye hapsettiğiyle ilgilenmiyorlar bile.

Akif Beki’nin yazısı