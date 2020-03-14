Akif Beki: Şehit haberinin geldiği gece sosyal medya karartılmıştı, neyse ki bu yanlıştan dönüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs dezenformasyonlarına karşı Twitter’da bir tablo paylaştı.

Budur işte. Bravo, kutlarım, nihayet doğrusu bulundu.

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İdlib’den 33 şehit haberinin geldiği gece kolaya kaçılmış, şalter indirilerek sosyal medya karartılmıştı.

Oysa bu kez kriz, hızlı ve önleyici bilgilendirmeyle yönetiliyor. Erken davranılıp önce gerçeği dolaşıma sokularak, yalan ve provokatif haberle panik salgını çıkarılmasının önü alınıyor.

Aksi, dezenformasyonu kesmiyor, amaca hizmet etmiyor, ters sonuçlar üretiyordu.

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Çaresi, iletişim ortamını karartmak, medyayı sansürlemek, susturmak değildi.

Bilakis, meydan tümüyle doğrulanmamış bilgiye, kulaktan kulağa üfürülmüş fısıltıya, kaynağı belirsiz rivayete, kaçıkça komplolara, manipülatif ve ajitatif saldırılara hem terk hem teslim ediliyordu.

Neyse ki bu yanlış alışkanlıktan dönüldü. Toplum bu kez karanlıkta bırakılmadı. Önden aydınlatma, tehlikeli hezeyanların önüne tam şeffaflıkla geçme yöntemi benimsendi.

Akif Beki’nin yazısı