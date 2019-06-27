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Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: ‘Seçseniz bile çalıştırmam’ tehdidi o gün fena ters tepti, bugün tepmeyecek mi sanılıyor?

Belediye iştiraklerine genel müdür atama yetkisi başkandan alınıp meclise devredilmiş.

E hani bu halka kötülüktü, milli iradeye çelme takmaktı, atanmışlara güvenip seçilmişlere güvenmemekti, kazanana direksiyonu emanet etmemek ve hatta yönettirmemekti, değişime ayak diremekti, sandığa saygısızlıktı, düzeltilmesi gereken bir çarpıklıktı, bürokratik oligarşinin yıkılması gereken vesayetiydi, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demiyorum.

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Sadece Özal’a büyük kaybettiren 1989 yerel seçim ilanlarını hatırlatıyorum. “Eli kolu bağlı bir belediye başkanı ister misiniz” diye soruyordu hani. Eli kolu bağlanmış halde koltuğunda oturan bir başkan görseli de konmuştu…

“Seçseniz bile çalıştırmam” tehdidi o gün fena ters tepti, engellemeler bugün tepmeyecek mi sanılıyor?

Akif Beki’nin yazısı

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