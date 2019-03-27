Akif Beki: Seçime girmek serbest de seçimi kazanmak yasak mı?

Elekten deve mi geçti, yoksa CHP’li Haluk Koç haklı mı; seçime girmek serbest ama seçimi kazanmak yasak mı?

Yani kazanmazlarsa o fişlerde bir suç yok. Fakat kazanırlarsa mı sorun olacak, kanunu ihlal etmiş sayılacak, tanınan seçilme hakları iptal edilecek ve suçlu muamelesi çekilecek?…

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, her balkon konuşmasında “Seçim meydanlarındaki suçlamalar seçim öncesinde kalır” der ve havayı rahatlatır, temiz bir sayfa açardı.

Muhalefet yenilirse açılacak da, yenerse o yeni sayfa bu kez açılmayacak mı, seçim atışmaları olduğu gibi seçim sonrasına mı taşınacak?

Yetkili söylemlerinin vur dediğini, hızını alamayıp öldürüyor medya gayretkeşlikleri.

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Madem iktidarı yerelde bile değiştirmek teklif dahi edilemez, bu darbe kumpası ve terör suçuyla eşdeğerdir… Ne diye sandık kurup göstermelik seçim yapıyoruz, demokrasi tiyatrosu mu oynuyoruz deme kozu vermiyorlar mı muhalefete?

Yaydıkları mesaj kirliliğini düzeltmek için henüz birkaç günleri var, umarım düzeltirler.

Akif Beki’nin yazısı