Akif Beki: Savaşa değil müzakereyle çözüm ve barış aramaya inanmak terör destekçiliği sayılıyor

Savaşın faziletlerine değil müzakereyle çözüm ve barış aramanın erdemine inandığını söylemek, bu dili içeride kullanmak da vatana ihanetle, ülkesine düşmanlıkla, terör destekçiliğiyle bir tutuluyor.

Ama harekatı onaylamayan, kendi ‘alışılmadık-sıradışı’ yöntemleriyle durdurduğunu söyleyen, YPG’yle Ankara arasında köprü olmak ve örgütü masada temsil etmekle övünen Sayın Trump dost ve müttefik…Onu ve çirkefliklerini beğenmeyen, yüz karası şirretliklerinden utanan Amerikan medyası da baş tacı, öyle mi?

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Akif Beki’nin yazısı