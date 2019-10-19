Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akif Beki: Savaşa değil müzakereyle çözüm ve barış aramaya inanmak terör destekçiliği sayılıyor

Savaşın faziletlerine değil müzakereyle çözüm ve barış aramanın erdemine inandığını söylemek, bu dili içeride kullanmak da vatana ihanetle, ülkesine düşmanlıkla, terör destekçiliğiyle bir tutuluyor.

Ama harekatı onaylamayan, kendi ‘alışılmadık-sıradışı’ yöntemleriyle durdurduğunu söyleyen, YPG’yle Ankara arasında köprü olmak ve örgütü masada temsil etmekle övünen Sayın Trump dost ve müttefik…Onu ve çirkefliklerini beğenmeyen, yüz karası şirretliklerinden utanan Amerikan medyası da baş tacı, öyle mi?

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Akif Beki’nin yazısı

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NYT: Trump Kürtlere ihanet ederek Erdoğan’a beklenmedik bir hediye verdi

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, başyazısında ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını ‘Kürtlere ihanet’ olarak değerlendirdi: “Bu, hem Suriyeli Kürtleri ölümcül düşmanı olarak gören (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’a, hem de (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad ve patronları Ruslar ve İranlılara verilen beklenmedik bir hediyeydi.”

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