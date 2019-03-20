Akif Beki: Saadet Partisi ezan düşmanlığıyla suçlanıyor

Saadet Partisi ezan düşmanlığıyla suçlanıyor; hem de CHP, İYİ Parti ve HDP’yle organize bir şekilde…

Bir gün Saadet’in bile bu suçlamayı tadacağına inanır mıydınız? Buna inanmak mı daha zor? Yahut ‘dinsiz, imansız, Allah düşmanı’ ilan edilen muhalefet partilerinin ezana saldırmak için birlik olduğuna gerçekten inanmak mı?

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Bu iddiaları dile getirenin İçişleri Bakanı olması ve bu ağır cezalık suçlar gözünün önünde işlendiyse gereğini niye yapmadığını, görevi neden ihmal ettiğini anlatacak yerde hesap sormaya kalkması, bu suçlamaları siyasi polemik malzemesi yapması mı inanılmayacak kadar gerçek üstü?

Akif Beki’nin yazısı