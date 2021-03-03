Akif Beki: Rüya gibi, yenilik çok şahane, şayet reforma iktidar da uyarsa

Rüya gibi, getirilen yenilik çok şahane; şayet yaptığı reforma iktidar da uyarsa…

Diyeceksiniz ki tutan mı vardı, uyacaktıysa şimdiye niye uymadı iktidar?

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İktidar, bir yerde özeleştiri yapıyor, yanlışı kabul ediyor ve hatadan dönme sözü veriyor diye de düşünebilirsiniz.

Ekonomideki kötüleşmeyi iyileştirmek için, önce demokrasi ve hukuku düzeltme lüzumundan doğdu reform fikri.

Diyeceksiniz ki bu, iktidarın kendisini düzelteceği anlamına geliyor, peki kim bozdu? Bireysel özgürlükleri ve demokrasiyi kim azalttı ki iktidar fazlalaştırmayı taahhüt ediyor?

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E varsın öyle olsun, alıp bağrınıza basamaz mısınız, verin gitsin bir şans…

Billahi çok şahane, şayet iktidar da sözünü tutarsa…

Akif Beki’nin yazısı