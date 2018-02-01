Akif Beki: Rusya’nın ÖSO’ya terörist muamelesi yapmayacağından emin olmayın

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Dün itibarıyla hâlâ bizim terörist dediğimiz YPG’ye Moskova’nın terörist demediğini, bizim de iteklememizle kendi çizgilerine çektiklerinde duyarlılıklarımızı yok sayıp YPG’yle anlaşmalarının pekala olası göründüğünü de koyun üstüne.

Katliam çetecisi Mihraç Ural’ı baş köşede ağırlarken fırsatını bulduklarında ‘meşru muhalefet’ dediğimiz ÖSO’ya yeniden terörist muamelesi yapmayacaklarından da o kadar emin olmayın.

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Kısacası; her şey gibi, ABD’ye güvensizliği Rusya’ya güvenerek dengelemenin de aşırısı zarar. Bütün yumurtaları tek sepete koyacağından bir, yağmurdan kaçarken doluya yakalanma riskinden iki.

Akif Beki’nin yazısı