Akif Beki: Rus generaller koluna YPG arması takmamış, Afrin’de Ruslar PYD’yi korumaya almamış gibi

Takdim etmiştim, TR Diplomacy adıyla bir Twitter hesabı var. Allah’ın her günü 5 dilde… PKK/PYD terör örgütüne Avrupa ülkelerinin verdiği desteği, açtığı kucağı, sunduğu sığınağı deşifre etmekten başını alamıyor.

O başı bir kaldırsa Suriye’de PKK/PYD’ye hangi desteklerin verildiğini, hangi kucakların açıldığını, hangi imkânların sunulduğunu da görecek. Ama kaldıramıyor…

Hâlâ Rus komutanları Halep’te YPG flamaları altında Nevruz kutlamamış, generalleri koluna YPG arması takmamış, Menbiç’ten sonra Afrin’de de Ruslar PYD’yi korumaya almamış gibi yapıyor.

PYD’nin Nevruz Bayramı’nı Twitter’dan kutlayan ABD komutanlığının, Rakka’ya havadan YPG armalı milisler indirdiği görüntüleri de yok sayıyor hâlâ.

Akif Beki’nin yazısı