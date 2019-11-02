Akif Beki: RTÜK’te neler oluyor?

Hayret verici gelişme şu; sansürün ayarını kaçırdın kaçırmadın, tadını tutturdun tutturamadın, ona az buna çok yaptın derken 25 yıllık RTÜK tarihinde bir ilk yaşandı bu hafta. İçerideki kavga, muhalefet-iktidar ekseninde kızışan çekişme bir üyenin başını yedi.

Daha doğrusu o üye, CHP kontenjanından gelen Faruk Bildirici, Ebubekir Şahin’i RTÜK başkanlığından düşürmeye yeltendi, karşı hamleyle kendi üyeliği düşürüldü.

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Üç yerden maaş alarak kurul yasasını çiğnediği gerekçesiyle Başkan Şahin’i istifaya, olmadı TBMM’yi onu görevden almaya çağırmıştı. Şikayet dilekçesiyle resmiyete de dökerek…Ama kendisine el çektirildi.

Akif Beki’nin yazısı