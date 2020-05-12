Akif Beki: RTÜK’e biri söylesin; devletin ve milletin başına buyruk fedaisi değil

RTÜK ise tepki çeken cezaları hangi kanun ve yetkiyle kestiklerini izah yerine siyasi bildiri yayınlıyor.

Polemikçi, laf yetiştiren ağız kavaflıklarını geçtim de şu cümleyi geçemedim: “RTÜK, dün olduğu gibi bugün de halkı dolandırmaya ve kandırmaya çalışan, istismar eden, sözde yayıncılık yapanlara karşı hiçbir taviz vermeyecektir.”

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Kimin sözde kimin özde yayıncılık yaptığına hangi yetkiyle karar veriyor RTÜK? Mahkeme mi bu!

RTÜK’e biri söylesin; devletin ve milletin başına buyruk fedaisi değil, kanunun emir ve hizmetinde bir görevli. Bize hangi işlemi hangi kanunla yaptıklarını anlatacak.

Akif Beki’nin yazısı