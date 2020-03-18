Akif Beki: RTÜK ucuz reytingci kanallardan başlasın bari

Düşmana karşı vatan müdafaasında değiliz, iktidar muhalefet ayırmayan bir virüse karşı ölüm kalım mücadelesi veriyoruz. Bunu dahi kullanarak milleti hainler ve vatanseverler diye bölme sersemliklerine ara vermeyenler de az değil.

Ama bunların, kendini göstermekten başka gayesi olmadığı biline biline uzman sıfatıyla ekrana çıkartılan şovmenlerin reyting atışmaları kadar gerçek ‘beka’ mücadelemize zarar verdiğini sanmıyorum.

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RTÜK ekranları temizletmeye illa bir yerden başlayacaksa, halkın kafasını bilim maskeli safsatalarla karıştıran bu artistlerden ve onlara çanak tutan ucuz reytingci kanallardan başlasın bari.

Ekran kahveleri ve baş köşe müdavimleri de bir süre havalandırılıp dinlendirilme fırsatı bulur hiç değilse. Fena mı?

Akif Beki’nin yazısı